Арзамас, Нижегородская область, 12 ноября, 2018, 05:28 — ИА Регнум. Арзамасский машиностроительный завод (ПАО «АМЗ») пытается через суд признать незаконным бездействие администрации Арзамаса и обязать её «принять решение об утрате МУ ТЭПП статуса единой теплоснабжающей организации в границах зон деятельности для поставки тепловой энергией в микрорайоны 4, 4а и 9 г. Арзамаса, пересмотреть схемы теплоснабжения г. Арзамаса и определить отдельные границы зоны деятельности для поставки тепловой энергии в границах микрорайонов 4, 4а и 9 от котельной ПАО «АМЗ». Дело в том, что МУ ТЭПП на начало ноября 2018 года входила в тройку основных должников за услугу газоснабжения, и поставщик уже заявлял о возможном срыве отопительного сезона из-за этого. Арбитражный суд Нижегородской области принял иск ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», но слушания пока не состоялись, они назначены на 5 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отопление

Истец требует «признать незаконным бездействие администрации г. Арзамаса, выразившиеся в не рассмотрении по существу обращения №920−13/394 от 30.07.2018 года о принятии решения об утрате МУ ТЭПП статуса единой теплоснабжающей организации в границах зон деятельности для поставки тепловой энергией в микрорайоны 4, 4а и 9 г. Арзамаса, пересмотре схемы теплоснабжения г. Арзамаса и определении отдельных границ зоны деятельности для поставки тепловой энергии в границах микрорайонов 4, 4а и 9 от котельной ПАО «АМЗ»». Также он требует обязать «администрацию г. Арзамаса принять решение об утрате МУ ТЭПП статуса единой теплоснабжающей организации в границах зон деятельности для поставки тепловой энергией в микрорайоны 4, 4а и 9 г. Арзамаса, пересмотреть схемы теплоснабжения г. Арзамаса и определить отдельные границы зоны деятельности для поставки тепловой энергии в границах микрорайонов 4, 4а и 9 от котельной ПАО «АМЗ».

Муниципальное унитарное теплоэнергетическое производственное предприятие «МУ ТЭПП г. Арзамаса» выступает в деле третьим лицом.

По данным поставщика газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» на 8 ноября 2018 года общая просроченная задолженность теплоснабжающих организаций составила 570 млн рублей. На первом месте антирейтинга находится ООО «Управляющая компания «Нижегородская областная коммунальная компания» — долг на сумму 173 млн рублей, далее идёт МУ ТЭПП г. Арзамаса — 89 млн рублей, МУП «Тепловые сети» Городецкого района — 31 млн рублей, МУП «Малое Козино» — 23 млн рублей и МУП «Новосмолинское» — 17 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2018 года поставщик газа публично заявил, что в связи с огромной задолженностью за услугу у теплоснабжающих компаний в восьми районах Нижегородской области отопительный сезон находится под угрозой срыва. В «зону риска» попали 1,5 тыс. многоквартирных домов и 221 социально значимый объект.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО уже предъявило иски с требованием признать банкротами трёх должников из списка — ООО «Управляющая компания «Нижегородская областная коммунальная компания», МУП «Тепловые сети» Городецкого района и МУП «Новосмолинское». При этом МУП «Малое Козино» объявлено банкротом еще в 2017 году, срок конкурсного производства у него заканчивается в январе 2019 года.

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