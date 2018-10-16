Отопительный сезон под угрозой? Нижегородского поставщика могут обанкротить

Нижний Новгород, , 05:07 — REGNUM Компанию, которая является поставщиком тепла, требуют обанкротить за долги после старта отопительного сезона. Иск к ООО «Управляющая компания «Нижегородская областная коммунальная компания», которое является «дочкой» правительственного АО «Нижегородская областная коммунальная компания», поступил в Арбитражный суд региона, но пока не принят к производству и дата слушаний неизвестна. Это вторая попытка поставщика газа обанкротить компанию, являющуюся крупнейшим должником за его услуги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан компанией — поставщиком газа АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», сумма претензий составляет 1 115 959,74 рубля. О своих намерениях потребовать банкротства должника АО заявило еще в конце сентября. Тогда же сообщалось, что долг ООО за десять месяцев превысил 76 млн рублей.

«ООО «УК «НОКК» является дочерней компанией АО «НОКК», учрежденного областным правительством для управления теплосетевыми активами на территории Нижегородской области», — отмечал ответчик.

Ранее поставщик газа называл обе компании в числе основных должников, упоминая, что из-за долгов теплоснабжающих компаний в ряде районов отопительный сезон оказался под угрозой срыва. Риск возник для 1,5 тыс. домов и 221 социально-значимого объекта.

Читайте также: Отопительный сезон под угрозой срыва в восьми муниципальных образованиях

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 6 мая 2008 года в Нижнем Новгороде, уставный капитал — 311 тыс. рублей. Гендиректор — Игорь Чернов. Единственный владелец ООО — АО «Нижегородская областная коммунальная компания» (АО «НОКК»), которое создано в декабре 2009 года. Акционерами «НОКК» выступает правительство Нижегородской области с контрольным пакетом акций и ОАО «Федеральный центр проектного финансирования».

Отметим, это не первый иск с требованием обанкротить ООО «Управляющая компания «Нижегородская областная коммунальная компания». В середине февраля 2018 года тот же поставщик газа уже обращался с требованием обанкротить ООО. Арбитражный суд Нижегородской области 30 мая 2018 года отказал во вводе наблюдения.

«Заявление основано на положениях статей 3, 4, 6, 7, 11, 39 Федерального закона от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве), мотивировано наличием задолженности должника перед заявителем в размере 21 519 539 руб лей 78 копеек, уточненной и принятой в судебном заседании 26.04.2018, подтвержденной вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области от 08.09.2017 года по делу №А43−19 249/2017, в рамках договора на поставку газа №33−3-5852−3/2016 от 15.12.2015 года, а также исполнительном листе серии ФС №014389291 от 25.01.2018 года», — отмечается в определении суда.

Представитель ответчика в деле возражал против банкротства, среди прочего мотивировав тем, что «является субъектом естественной монополии в области производства и реализации тепловой энергии, оказание услуг водоснабжения и водоотведения».

И хотя суд выявил признаки банкротства у ООО, но взял в расчёт предоставление отсрочки по выплате долга и в удовлетворении иска отказал.

Теперь поставщику тепла предстоит повторно встретиться с поставщиком газа в суде.