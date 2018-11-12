Хельсинки, 12 ноября, 2018, 03:47 — ИА Регнум. Россия может быть причастной к сбою в работе спутниковых навигационных систем (GPS), который произошел на севере Финляндии во время учений НАТО Trident Juncture. Об этом заявил финский премьер-министр Юха Сипиля в эфире телекомпании Yle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

По его словам, Россия могла быть стороной, «осуществлявшей вмешательство», так как у нее есть соответствующие возможности. Иных доводов Сипиля не привел.

Он отметил, что речь идет о намеренном воздействии, при этом сбои фиксировались на учениях НАТО и прежде. Источник его пока неизвестен, расследование неполадок продолжается.

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Ранее Yle сообщала о подозрениях финских властей в отношении России. Якобы Москва может стоять за вмешательством в работу GPS, вызвавшим перебои в работе системы 6 и 7 ноября. О сбоях летчиков, участвовавших в маневрах НАТО, предупреждал финский авианавигационный центр. Доказательств причастности России к инциденту не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в масштабных учениях НАТО Trident Juncture задействованы 29 стран альянса, Финляндия и Швеция. С 13 по 24 ноября в Норвегии пройдет третий — командно-штабной — этап учений.

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