Воскресенье, 11 Ноября 2018 года
13:03:55 МСК

В Великобритании военные эксперты считают, что учения НАТО не испугали РФ

Политика

Более того, все эти потуги способны только развеселить Россию

В Великобритании военные эксперты считают, что учения НАТО не испугали РФ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Лондон, 11 ноября 2018, 11:25 — REGNUM  Британские военные эксперты считает, что крупные военные учения Североатлантического альянса Trident Juncture в Норвегии, завершившиеся 7 ноября, не произвели должного впечатления на Кремль. Об этом сегодня, 11 ноября, пишет Daily Express.

Напомним, что учения Trident Juncture, которые военный блок НАТО обычно проводит один раз в три года на этот раз прошли в северной части Атлантического океана, в Балтийском море и в Норвегии.

В учениях приняли участие 50 тыс. военнослужащих из 31 страны НАТО и стран-партнеров альянса. Это самые масштабные учения НАТо со времен окончания холодной войны.

В них также были задействованы около десяти тысяч единиц военной техники.

В ходе учений армия НАТО отражала наступление потенциального противника. Таковым стало вымышленное государство Мурину. По сценарию учения подразделения Норвегии, Канады и Швеции осуществляли наступление, а военнослужащие из других стран НАТО держали оборону.

Руководство НАТО оценивает результаты учений в позитивном ключе.

Однако британские военные эксперты считают, что мероприятие вряд ли можно считать успешным. Во-первых место их проведения — в непосредственной близи от границ России — совершенно недвусмысленно намекает на то, к боям с каким «потенциальным противником» готовится НАТО.

Однако сам ход учений вряд ли мог произвести впечатление на Москву. Британские военные эксперты напоминают, что Россия обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом, и провокация НАТО у её границ крайне недальновидна. Более того, все эти потуги способны только развеселить Россию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить