Defense News: в случае конфликта с РФ НАТО не успеет помочь Прибалтике

Вашингтон, , 16:27 — REGNUM

Европейские страны-участницы НАТО никак не могут решить логистические проблемы, мешающие планам НАТО по быстрому выдвижению на «восточный фронт» для отражения удара России. Об этом заявил глава международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс в своем интервью журналу Defense News. Поэтому в данный момент «НАТО не готово к войне с Россией».

Невозможность обеспечить достаточное быстрое передвижение своих войск из-за проблем с логистикой может помешать планам по отражению «вторжения российских сил».

«Конечно, с военной точки зрения я бы сказал, что передвижения недостаточно стремительные», — заявил генерал-лейтенант Брукс.

По словам генерала, важную роль в этом вопросе играет скорость получения финансирования, формирования бригад и строительства дорог. К тому же, по его мнению, силы НАТО испытывают трудности с поиском дорог, способных выдержать военную технику и существуют проблемы с ремонтом устаревших железнодорожных путей. Другой тип проблем носит юридический характер: для пересечения границ — будто сухопутной или воздушной — необходимо получить соответствующее разрешение К тому же, данный вопрос частично относится к компетенции органов Европейского союза.

Как сообщает Vesti. lv, на все эти проблемы ранее указывали и независимые военные эксперты. В частности, выяснилось, что 60—70—тонные американские танки Abrams оказались слишком тяжелы для Латвии, где очень много болотистых мест.

Напомним, что после саммита в 2016 году, НАТО принимает ряд действий по сдерживанию «российской агрессии»: разрабатываются вопросы по быстрой переброски войск на потенциальный восточный фронт, размещается дополнительный контингент в Эстонии, Латвии, Литве, проводятся самые крупные масштабные военные учения поблизости с Россией Trident Juncture 2018 для демонстрации решимости Запада.

В Брюсселе отмечают, что для исправления сложившейся ситуации в сфере логистики нужны усилия и деньги, слова генерала-лейтенанта НАТО же свидетельствуют, что в этой сфере предстоит еще много работы.