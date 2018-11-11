Москва, 11 ноября, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Футбольный клуб ЦСКА (Москва) в домашнем матче четырнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) переиграл санкт-петербургский «Зенит». Встреча, прошедшая 11 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в российской столице, завершилась со счётом 2:0.

Denis BGRUS Стадион «ВЭБ Арена»

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Федор Чалов и Арнор Сигурдссон.

После четырнадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Московский ЦСКА, набравший 23 балла, находится на пятой позиции.

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