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«Спартак» уступил «Уфе» в матче РПЛ

Спорт

«Уфа» пока занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков

Уфа, 11 ноября 2018, 16:48 — REGNUM  Футбольный клуб «Уфа» в домашнем матче четырнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) переиграл московский «Спартак». Встреча, прошедшая 11 ноября на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершалась со счетом 2:0.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Дмитрий Сысуев и Ловро Бизяк.

После четырнадцати матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Московский «Спартак», набравший 19 баллов, находится на девятой позиции.

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