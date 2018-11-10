Суббота, 10 Ноября 2018 года
21:23:00 МСК

«Ростов» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

Спорт

«Ростов» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка

Ростов-на-Дону, 10 ноября 2018, 21:19 — REGNUM  Футбольный клуб «Ростов» в домашнем матче четырнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сыграл в ничью с московским «Динамо». Встреча, прошедшая 10 ноября на стадионе «Ростов Арена», завершалась со счетом 0:0.

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После четырнадцати матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Московское «Динамо», набравшее 16 баллов, находится на двенадцатой позиции.

Читайте также: «Спартак» уступил «Уралу» в матче РПЛ

А также: «Крылья Советов» уступили «Ахмату» в матче РПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат России по футболу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить