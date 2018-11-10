«Ростов» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

Ростов-на-Дону, , 21:19 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» в домашнем матче четырнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сыграл в ничью с московским «Динамо». Встреча, прошедшая 10 ноября на стадионе «Ростов Арена», завершалась со счетом 0:0.

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После четырнадцати матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Московское «Динамо», набравшее 16 баллов, находится на двенадцатой позиции.

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