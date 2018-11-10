Брюссель, 10 ноября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) не признает запланированные на 11 ноября выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), которые якобы «нарушают международное право». Об этом говорится в официальном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

СВ ДНР ИА Regnum ДНР

«ЕС считает, что «выборы» (в Донбассе) … являются нелегальными и не намерен признавать их, — отметила Могерини. — ЕС осуждает эти «выборы».

Она добавила, что выборы в Донбассе, не согласованные с властями Украины, нарушают «международное право, подрывают обязательства, предписанные минскими соглашениями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2018 г. на территории ДНР и ЛНР пройдут выборы глав республик, а также депутатов парламентов.

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