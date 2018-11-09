Киев не ожидает активизации боевых действий во время выборов в Донбассе

Киев, , 15:00 — REGNUM Служба безопасности Украины не ожидает активизации боевых действий во время проведения выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, заявил 9 ноября глава СБУ Василий Грицак.

«Я думаю, что на период проведения фейковых выборов не будет активизации военных действий», — заявил Грицак на брифинге.

Напомним, выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября, при этом киевские власти уже пообещали не признавать их итогов. Кроме того, власти Украины уже обратились с просьбой в ОБСЕ объявить выборы незаконными.

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Отметим, что ранее начальник управления Народной милиции ДНР Денис Синенков заявил, что украинские силовики могут совершить провокации, чтобы сорвать выборы в Донбассе.

В свою очередь главный редактор украинского издания «Остров» Сергей Гармаш обвинил СБУ в «подлости» по отношению к жителям отдельных регионов Донбасса за то, что спецслужбы требуют от людей выразить социальный протест и не посещать выборы 11 ноября.

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