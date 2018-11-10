СБУ попробует «отменить» выборы в Донбассе по интернету — МГБ ДНР

Донецк, , 09:26 — REGNUM Украинские спецслужбы готовят массовый вброс сообщений об отмене и переносе выборов в Донбассе, заявили в пресс-службе министерства госбезопасности ДНР, сказано 9 ноября на официальном сайте ведомства.

«Спецслужбы Украины планируют использовать рассылку подложных сообщений через Интернет-мессенджер «Viber», электронных писем с подменой отправителя на электронные адреса министерств и ведомств ДНР с поддельными приказами и распоряжениями, а также заявления и тематические статьи в СМИ и социальных сетях со ссылками на официальных лиц ДНР о том, что выборы в Республике якобы переносятся или отменяются», — сказано в сообщении.

В МГБ напомнили, что единственным достоверным источником информации о предстоящих выборах являются официальные сайты служб и ведомств ДНР.

В спецслужбе также подчеркнули, что Киев цинично запугивает жителей ДНР пенсионного возраста:

«Акцентируем внимание на том, что указанные угрозы абсолютно беспочвенны, и будут направленны исключительно на срыв предстоящих выборов, так как оснований к применению процессуальных мер за принятие участия в голосовании нет», — заявили в ведомстве.

Напомним, 11 ноября в Донбассе пройдут выборы глав республик, а также депутатов парламентов. Украинские чиновники озвучили множество угроз в адрес организаторов и участников выборов, обещая различные наказания, вплоть до пожизненного тюремного заключения.

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