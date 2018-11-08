Вашингтон, 8 ноября, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Цены на нефть снизились за последние месяцы благодаря решениям президента США Дональда Трампа. Об этом заявил сам американский лидер на пресс-конференции в Белом доме по итогам прошедших в США промежуточных выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, Трамп пояснил, что дал некоторым странам «передохнуть» в плане покупки нефти у Ирана. Решение о временном выводе восьми стран и территорий из-под «нефтяных» санкций против Тегерана принято после их «просьб о помощи» и для недопущения роста цен.

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Глава США добавил, что ему не нравится монополия под названием ОПЕК, и что повышение цен на нефть он считает налогом, которые ему также принципиально не нравятся. Трамп отметил нестабильность рынка нефти и заявил, что повышение цен «может произойти очень просто».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения по иранскому атому в одностороннем порядке. Кроме того, были введены санкции против Тегерана. Новый пакет санкций начал действовать с 7 ноября.

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