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Лавров: Сагкции США против Ирана абсолютно нелегитимны

Политика

Остальные участники соглашения по иранскому атому их не поддерживают

Москва, 6 ноября 2018, 17:01 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что санкции США в отношении Исламской Республики Иран абсолютно нелегитимны. Об этом сообщает телеканал RT.

По словам Лаврова, американские санкции против Ирана являются нелегитимными, так как они осуществляются в грубейшее нарушение решений Совета безопасности Организации Объединённых Наций. Что касается тех форм, в которых эти меры объявляются и реализуются, то они вызывают «глубокое разочарование» Москвы.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в нашу эпоху вести политику на основе ультиматумов и односторонних требований «уже едва допустимо».

Лавров пояснил, что Москва исходит из того, что соглашение по иранскому атому продолжает действовать и имеет силу для всех его участников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из соглашения по иранскому атому в одностороннем порядке. При этом остальные участники сделки — Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай осудили решение Вашингтона и заявили, что будут и дальше поддерживать соглашение.

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МИД России
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