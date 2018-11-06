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Эрдоган: антииранские санкции США нарушают баланс в мире

Политика

По словам турецкого лидера, Турция не подчинится введенным администрацией США ограничениям

Анкара, 6 ноября 2018, 14:20 — REGNUM  Санкции Соединенных Штатов против Ирана нацелены на нарушение баланса в мире, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает 6 ноября турецкий телеканал NTV.

По словам Эрдогана, Турция не подчинится введенным администрацией США антииранским санкциям.

«Я считаю неправильным решение ввести эти санкции. Данный шаг направлен на нарушение баланса в мире», — подчеркнул турецкий лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что новые односторонние санкции против Ирана «неразумны и опасны».

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Турция и США
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