Москва, 8 ноября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. За девять месяцев текущего года в России по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано порядка 88 тыс. проб плодоовощной продукции, сообщает 8 ноября пресс-служба Роспотребнадзора.

Гнилые овощи

По данным ведомства, удельный вес продукции, не отвечающей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, составил 0,91%, по импортной продукции — 0,68%, по отечественной — 0,95%. По микробиологическим показателям удельный вес составил 2,95%.

Читайте также: Жителям РФ советуют быть бдительными во время предновогодних распродаж

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве представители Роспотребнадзора и Национального союза производителей молока произвели контрольную закупку молочной продукции.

Была произведена закупка сортов твёрдого сыра стоимостью до 500 рублей за килограмм и питьевого молока жирностью 3,2%. Закупка производилась в крупных сетевых магазинах.

Читайте подробнее: Роспотребнадзор и Союзмолоко начали проверку качества молочной продукции