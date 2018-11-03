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Роспотребнадзор и Союзмолоко начали проверку качества молочной продукции

Общество

Контрольная закупка сыра и молока проведена в Москве

Роспотребнадзор и Союзмолоко начали проверку качества молочной продукции
Мэри Кассат. Ребенок пьет молоко (фрагмент). 1868

Москва, 3 ноября 2018, 14:27 — REGNUM  Контрольную закупку молочной продукции провели в Москве представители Роспотребнадзора и Национального союза производителей молока (Союзмолоко). Об этом сообщает 3 ноября ТАСС.

Была произведена закупка сортов твёрдого сыра стоимостью до 500 рублей за килограмм и питьевого молока жирностью 3,2%. Закупка производилась в крупных сетевых магазинах.

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова пояснила, что вся закуленная продукция будет обезличена, опечатана и в сумках-холодильниках отправлена в лабораторию.

Как заявила Попова, в Роспотребнадзоре готовы представить все этапы исследования и полученные результаты. Такой подход, по словам Поповой, даст возможность объективно оценить качество продукции и позволит обеспечить более эффективное наведение порядка на рынке.

Напомним, что в сентябре текущего года Роспотребнадзор и Союзмолоко в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в целях совместной борьбы с фальсификатом молочной продукции.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзором в Нижегородской области остановлена на 60 суток деятельность ОАО «Сокольский молокозавод». По данным лабораторных исследований было сделано заключение, что молокозавод выпускал в обращение фальсифицированный пищевой продукт.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за выпуска фальсификата в Нижегородской области остановили молокозавод

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Проблемы молочной отрасли
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