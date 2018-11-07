Жителям РФ советуют быть бдительными во время предновогодних распродаж

Москва, , 09:59 — REGNUM Жителям Российской Федерации нужно быть бдительными во время предновогодних распродаж. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«Приближение новогодних праздников … вызывает высокий потребительский интерес и в суматохе многие покупатели становятся жертвами обмана недобросовестных продавцов», — говорится в сообщении.

Речь идет о реализаторах продукции, которые не в полной мере доводят до сведения покупателя условия проводимых акций.

Ведомство напоминает жителям страны, что любой приобретенный по акции товар можно вернуть в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары.

Так, в соответствии законом «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на обмен в течение 14 дней непродовольственного товара, который не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

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