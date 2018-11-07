Москва, 7 ноября, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Сегодня, 7 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заключить с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации цен на топливо, передает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Председатель правительства заявил, что Минэнерго и ФАС «вменяется в обязанность заключить с нефтяными компаниями соглашение о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов».

Медведев: России не нужны максимально высокие цены на нефть

Медведев подчеркнул, что будет лично следить за соблюдением договоренностей. Если они будут размываться, то государство введет заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов.

Читайте также: Росстат зафиксировал рост цен на бензин в октябре

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, цены на бензин в России за период с января по октябрь 2018 года выросли на 9,3%. В октябре средние розничные цены на бензин выросли на 0,4% по сравнению с показателем сентября, а в годовом выражении рост составил 11,3% 31 октября правительство РФ и нефтяники предварительно договорились о фиксации цены на топливо на уровне июля 2018 года.

Подробнее: Жириновский предложил Госдуме устанавливать цены на бензин