Медведев: России не нужны максимально высокие цены на нефть

Шанхай, Китай, , 14:15 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что максимально высокие цены на нефть невыгодны российской экономике. Такое заявление он сделал сегодня, 5 ноября, отвечая на вопросы в ходе онлайн-конференции с Шанхайской медиагруппой.

Медведев напомнил, что российская экономика действительно сталкивалась с определёнными трудностями в период низких цен на нефть, так как для России цены на энергоносители довольно важный фактор.

«Но в настоящий момент, скажем прямо, цены выровнялись, и мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы цены были максимально высокими», — сказал Медведев.

Он пояснил, что максимально высокие цены на нефть угрожали бы остановкой развития экономики.

Глава российского правительства считает, что России нужны «разумные цены» на нефть и в данный момент с этим все в порядке.