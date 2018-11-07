Москва, 7 ноября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Исследование шести марок куриного филе, которое продается на прилавках магазинов Российской Федерации, провел экспертный центр Союза потребителей Росконтроль. Итоги исследований обнародованы в среду, 7 ноября, на сайте организации.

Зинаида Кожевникова-Котова. Птичница. 1960-е

«Экспертизу прошло филе цыплят-бройлеров брендов «Петелинка», «Троекурово», «Куриное царство», «Первая свежесть», «Мираторг», «Ржевское подворье», — говорится в сообщении.

Так, куриное филе оценивали сразу по нескольким критериям, среди которых свежесть и уровень жирности, безопасность и пищевая ценность. Эксперты по итогам исследований выяснили, что все образцы данной продукции пригодны и безопасны для употребления в пищу.

Отмечается, что в курином филе не было обнаружено антибиотиков или гормонов, однако в продукции двух брендов выявили следы инъекции птицы растворами для увеличения веса тушки.

Филе курицы «Мираторга» стало лучшим в тесте на свежесть, а производители «Петелинки» предоставили наиболее правдивые данные по жирности продукции.

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