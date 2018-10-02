Росконтроль назвал лучших производителей крабовых палочек

Москва, , 11:30 — REGNUM Специалисты всероссийского союза потребителей «Росконтроль» исследовали качества представленных на прилавках российских магазинов крабовых палочек, результаты опубликованы на сайте организации.

Отмечается, что экспертизу прошли образцы брендов «Русское море», «Наша семья», Vici, «Меридиан», «Санта Бремор». Так, наивысшую оценку получил бренд «Меридиан», следом идет «Санта Бремор», замыкает тройку лидеров крабовые палочки Vici.

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Вместе с тем «Русское море» и «Наша семья» не прошли проверку и оказались в «черном списке» Росконтроля. У этих марок фактическое количественное содержание компонентов состава не соответствует маркировке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росконтроль проверил замороженную рыбу, произведенную в Мурманской области. В черный список всероссийского союза потребителей попали бренды двух марок.

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