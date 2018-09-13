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Росконтроль назвал лучшие средства для мытья посуды

Общество

Эксперты проверили образцы популярных брендов

Росконтроль назвал лучшие средства для мытья посуды
Melissa-Anna
Средство для мытья посуды

Москва, 13 сентября 2018, 09:18 — REGNUM  Специалисты всероссийского союза потребителей «Росконтроль» исследовали качество средств для мытья посуды, результаты опубликованы 13 сентября на сайте организации.

Эксперты проверили образцы популярных брендов: Pril, AOS, Fairy, «Минута плюс», Sorti, Frosch, «Просто».

Так, Pril, AOS и Fairy имеют относительную высокую эффективность по сравнению с другими средствами. Sorti, Frosch, «Просто» — средняя эффективность, «Минута плюс» — ниже средней.

Вместе с тем в Fairy, AOS и «Минута плюс» была выявлена токсичность, за что они добавлены в Список товаров с замечаниями.

Напомним, ранее Росконтроль проверил замороженную рыбу, произведенную в Мурманской области. В черный список всероссийского союза потребителей попали бренды двух марок.

Читайте подробнее: Росконтроль: Мурманская рыба опасна для здоровья

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