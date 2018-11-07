Владивосток, 7 ноября, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Имеют ли право приморцы и вообще дальневосточники на доступную «народную» рыбу? «Народной» на Дальнем Востоке всегда называли минтай, камбалу, горбушу, ещё несколько видов рыб. Потому, что эти сорта рыбы всегда, во все времена, стоили в магазинах копейки. Но с некоторых пор «народную» рыбу жители ДФО переименовали в «антинародную» — цены на рыбу превысили все разумные пределы, а стремительно беднеющий народ лишился важного продукта питания, наряду с хорошим мясом, фруктами и прочим. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко добился в результате договоренности с промысловыми компаниями, портами и торговыми сетями снижения цен на рыбу. Казалось бы, ничего, кроме аплодисментов, поступок не заслуживает. Но тут взбунтовалась Ассоциация рыбопромышленников России (ВАРПЭ). И в УФАС полетели жалобы — на нарушение закона о защите конкуренции. Чего ждать в этой ситуации, как к ней относиться?

Алексей Лукашевич Недоступная рыба

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Впрочем, далеко не все рыбопромышленники стали участниками организованной подачи жалоб в ФАС. Так, Ассоциация добытчиков минтая на своём официальном сайте опровергла участие в данном скандале.

«НКО «Ассоциация добытчиков минтая» не направляла официальных запросов, жалоб или обращений в ФАС России касательно вышеуказанного вопроса», — говорится в сообщении.

Ассоциация также указала, что, хотя и не имеет права, согласно действующему законодательству, координировать деятельность торговых сетей, согласовывать цены и направления поставок рыбы, но готова оказать содействие, информационную поддержку инициативе врио губернатора Приморья по организации прямых поставок рыбы в торговые сети по фиксированным ценам в целях обеспечения снижения розничных цен, при условии, если администрация Приморского края предоставит заключение ФАС России о допустимости участия «Ассоциации» в заключении соглашений между торговыми сетями и рыбопромышленными предприятиями — членами «Ассоциации».

Тем не менее цены на «народную» рыбу на приморских прилавках упали, пусть и незначительно, а ВАРПЭ забросала ФАС РФ жалобами. Жалобы ВАРПЭ, понятно, вызвали бурное возмущение жителей Приморского края.

«Видели, да? Москвичи, которым дешёвая рыба для приморцев вообще невыгодна, обиделись и наябедничали в ФАС. И чудеса изворотливости проявили, и «подвязки» нашли. Теперь будут проверять. Ну, потому, что искусственно завышать цены — это, конечно, норма. А бороться за снижение цены на рыбу для народа — это, конечно, форменное свинство. Никому эта «челядь приморская» не нужна. Вон, солидные люди обиделись», — пишет приморский телеграм-канал с говорящим названием «Коррозия власти».

В социальных сетях Приморья жители на чём свет ругают ВАРПЭ и пишут, что у организации «совести совсем, конечно, нет».

Что же происходит и как к этому относиться? Этот вопрос корреспондент ИА REGNUM адресовал кандидату экономических наук, финансовому консультанту Максиму Кривелевичу.

«Ситуация очень простая. Что мы имеем? Мы имеем в Приморье очень дорогую рыбу. Не потому даже, что она дорогая, а потому, что приморцы бедные и беднеют с каждым днём всё больше. Врио губернатора Олег Кожемяко выступает с инициативой — сделать рыбу для приморцев дешевле. Достигаются какие-то договорённости, на прилавках появляется доступная рыба. Жители Приморья довольны. И слава Богу! И очень хорошо, что чиновник так поступил! Многие начали писать, что, мол, это популизм, перед выборами. А вообще — только в России слово «популизм» применительно к чиновникам имеет негативный окрас. Вообще-то, нравится своим избирателям — это главная задача любого нормального чиновника. Так что то, что делает врио губернатора Кожемяко, — прекрасно. Пусть и дальше так продолжает. Но тут в игру вступает ВАРПЭ. И появляются жалобы в ФАС. Капиталист, в данном случае рыбопромышленник, будет делать все возможное, чтобы продать рыбу как можно дороже. Это его право — он же капиталист. И если у него получится продавать по максимальной цене — он это сделает. Для него прибыль — главное. Вопрос: на чьей стороне будут люди, те самые граждане, которым сегодня в магазины завезли дешёвую рыбу? Ответ очевиден — конечно, на стороне Кожемяко. Я вот — точно да. Но торговцы рыбой хотят продавать дорого и пишут жалобы в ФАС. Капиталист никогда не снизит цену, если может не снижать. Как решить этот спор? А вот для этого есть такое понятие, как «демократия». Есть она у нас? Вот мы и увидим. Если народ, большинство, хочет дешёвую рыбу, но у него её заберут, это будет означать, что к правам человека нет уважения. Человек ведь имеет право на чистую воду, доступную и качественную еду и прочие простые вещи? Имеет. И слава Богу, повторю, что появляются чиновники, которые начинают это понимать. Как разрешится спор — увидим. Вот тогда и сделаем выводы о том, есть у нас демократия и уважение к правам людей или нет», — поделился мнением Максим Кривелевич.

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ФАС, конечно, будет разбираться. Но факт остаётся фактом: можно сколько угодно кричать о «защите конкуренции» (кто с кем тут конкурирует — рыбопромышленники с голодным народом?), но приморцы никогда не поймут, почему у них хотят отобрать доступную рыбу. Потому, что невозможно понять — как это так: в дальневосточных морях ловится рыба, а дальневосточники не могут её себе позволить. Как не могли понять дальневосточники, почему в самую богатую за 110 лет камчатскую путину тонны рыбы и икры просто выбрасывали в лесах, в полях и на берегах рек — чтобы цены не снижать. А камчатскую бедноту, которая пыталась наловить себе в своём родном краю рыбы на пропитание, «добры молодцы» из Береговой охраны давили катерами. А рыба и икра на Дальнем Востоке так и не подешевели — несмотря на то, что тонны этой самой рыбы и икры так и сгнили на камчатских дорогах. И почему-то в нарушение «конкуренции» между интересами простых людей и рыбных воротил ФАС не вмешивалась. Нет такого закона?

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Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первая попытка Олега Кожемяко накормить дальневосточников дешёвой рыбой. На Сахалине он выступал с инициативой о «трёх хвостах» — чтобы каждый местный житель имел возможность во время хода горбуши поймать на удочку, для еды, три горбушины. И с инициативой согласились все — и дальневосточный полпред Юрий Трутнев, и наука (ТИНРО), и даже Погранслужба ФСБ РФ. Но Росрыболовство выступило с категорическими возражениями: «нет и точка». В итоге «три хвоста» так и остались мечтой для сахалинцев.

Богатая лососевая путина — 2018 доступной рыбой дальневосточников так и не накормила. Камчатка могла бы накормить всех — улов побил вековой рекорд: 488 тыс. тонн. Но доступной рыбы на дальневосточных прилавках так и не появилось. На Камчатке красной икрой кормили скот, ценный стратегический ресурс гнил по всему полуострову, люди задыхались от смрада — а доступной рыбы не было. Не было её — ни в Хабаровске, ни в ЕАО, нигде. Это тоже — защита конкуренции? К тому же в ходе богатейшей камчатской путины «вдруг» выяснилось, что богатый улов у нас негде хранить, нечем перерабатывать, нечем ловить, некуда выгружать. И весь улов уходит в порты Китая и Южной Кореи. И уже хочется спросить «бедных» рыбопромышленников, которых, как выяснилось, «объели» приморские старики и многодетные семьи: господа, а почему за почти три десятилетия вы ничего не создали? Чем же вы тогда занимались? Получали прибыль? Так рыба — ресурс-то государственный, чтобы совсем было понятно — народный. И накормить народ хотя бы самой нехитрой рыбой, вроде минтая и камбалы, — ваша главная задача. А иначе — зачем вы нужны вообще?

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