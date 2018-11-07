ФАС проверит обоснованность снижения цен на рыбу в магазинах Приморья

Владивосток, , 06:25 — REGNUM Антимонопольная служба намерена проверить, если ли нарушения в действиях руководства Приморского края по распоряжению которого в торговых сетях региона появилась дешёвая рыбная продукция, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Читайте также: Кожемяко выстраивает с бизнесом Приморья партнерские отношения: эксперт

Как пояснил Рачик Петросян, в ФАС России поступают обращения, в том числе от Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) с информацией о действиях администрации Приморского края, предложившей «проработать вопрос» о заключении с конкретными торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам.

Так, в обращении указано, что краевая администрация взяла за основание подобной инициативы предложение врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о согласовании отпускной цены рыбопромышленными предприятиями.

Читайте также: Итоги дальневосточной лососёвой путины: уловы рекордные, рыбы нет

Обратившиеся рыбопромышленники ассоциации считают, что действия администрации Приморского края фактически предполагают осуществление консолидированного согласования отпускных цен на рынке пищевой рыбной продукции между конкурентными участниками рынка.

«Снижение цен на рыбную продукцию и иные продукты питания, это безусловный плюс для потребителей, однако такое снижение должно осуществляться на законной, рыночной основе, прежде всего посредством развития конкуренции на отраслевых рынках, а не путем установления плановых показателей в конкретном регионе. У нас единая страна с единым экономическим пространством и региональные власти не должны выходить за рамки своих полномочий, устанавливая свои правила в отдельно взятом субъекте федерации. Мы изучим представленные материалы рыбопромышленников. В случае, если в действиях администрации Приморья подтвердятся признаки нарушения Закона о защите конкуренции, ФАС России в соответствии с законом будет возбуждено дело и виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — пояснил заместитель руководителя ФАС РФ.

Читайте также: Станет ли народная рыба в ДФО антинародной: рыбаки спорят с Росрыболовством

Между тем, Кожемяко распорядился, чтобы уже с начала ноября доступная рыба появилась в магазинах Приморья.

«Можем ли мы заключить прямые договоры между рыбаками и торговыми сетями по основным видам рыбы массового потребления? Это минтай, навага, камбала, сельдь, горбуша. В крае много пенсионеров, много жителей с невысокими доходами, и недорогая рыба для них — важный фактор, влияющий на уровень жизни. И нам следует не забывать, что качество жизни населения региона, его социальное самочувствие — это общее дело власти и бизнеса, здесь отсидеться ни у кого не получится. Тем более, что никакого урона бизнес здесь не понесет, однако покажет населению, что имеет социальную ответственность», — обратился к предпринимательскому сообществу Олег Кожемяко на прошедшем совместном совещании в последних числах октября.

В этой связи, 1 ноября торговые сети и рыбохозяйственные компании подписали соглашение о сотрудничестве. В результате этого значительно уменьшилась цена на морепродукты в магазинах края. В частности, речь идет о горбуше, камбале, наваге, минтае, кальмаре и различных рыбных консервах.

Читайте также: Дальневосточным рыбакам установили нормы лова в сутки на рыбу и биоресурсы

Напомним, Олег Кожемяко, выступая 4 октября на пленарном заседании XIII Международного конгресса рыбаков во Владивостоке, поставил перед рыбопромышленным сообществом региона задачу обеспечить население края доступной и качественной рыбой.

«Все спрашивают всегда с власти, почему цена такая высокая? Почему нет доступной рыбы недорогой? А что может власть — квоты она не распределяет, разрешения на вылов тоже не дает. Кто должен на себя взять эту роль и как это в мире делается? Это, конечно, ассоциации. Ассоциации рыбопромышленников. Им нужно по нескольким видам наиболее популярной рыбы договориться. О том, что нам нужно от объема добываемых квот 5−10% в регион на внутренний рынок поставлять», — обозначил врио губернатора Приморья.

Читайте также:Тонны лосося на свалках Камчатки: кто разбазаривает федеральный ресурс?

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке лидером по объему выловленного лосося в 2018 году стали Камчатка и Колыма, не повезло Приморью и Хабаровскому краю. При рекордных уловах в регионах невозможно купить свежую доступную горбушу. Железнодорожники отметили падение перевозок рыбной продукции из ДФО в западные регионы страны сразу на 11%, а рыбопромышленники обвинили правительство России в «регуляторном хаосе».

При этом на Камчатке не смогли справиться с объёмом выловленной рыбы — её просто выбрасывали тоннами в лесах, оставляли на морском побережье.

Читайте также:«Здесь рыбы нет»: дальневосточники безуспешно ищут доступную горбушу