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Итоги дальневосточной лососёвой путины: уловы рекордные, рыбы нет

Экономика

При колоссальных уловах объёмы перевозки рыбы из ДФО на запад России упали на 11%. Рыбопромышленники обвинили правительство РФ в «регуляторном хаосе»

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Итоги дальневосточной лососёвой путины: уловы рекордные, рыбы нет
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Рыбак

Ольга Демиденко, 14 сентября 2018, 15:41 — REGNUM  

На Дальнем Востоке завершается летняя лососевая путина. Чемпионом по объему выловленного лосося стали Камчатка и Колыма, не повезло Приморью и Хабаровскому краю. При рекордных уловах на Дальнем Востоке невозможно купить свежую доступную горбушу. Железнодорожники отметили падение перевозок рыбной продукции из ДФО в западные регионы страны сразу на 11%, а рыбопромышленники обвинили правительство России в «регуляторном хаосе», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Безусловный рекордсмен летней лососевой путины 2018 года — Камчатка. Рыбаки полуострова выловили 488 тыс. тонн горбуши. Это почти в два раза больше, чем в предыдущий чётный (рыбный) год, 2016-й — тогда на Камчатке добыли 260 тыс. тонн и это считалось рекордом.

Хорошо отрыбачила Чукотка: 2,9 тыс. тонн против 1,1 тыс. в 2016 году.

В плюсе Колыма: 7,1 тыс. тонн против 3,5 тыс. тонн в 2016 году.

Не в лучшем настроении по итогам путины пребывают рыбаки Приморья и Хабаровского края. Хабаровчане добыли 32,3 тыс. тонн, тогда как в 2016 году их добыча составила 66 тыс. тонн. Приморцы завершают путину с результатом в 924 тонны, а в 2016 году рыбацкое счастье подарило им 3,3 тыс. тонн.

Сахалинская область лишь ненамного снизила объёмы по сравнению с 2016 годом: 82 тыс. тонн против 85 тыс. в 2016 году.

Всего, по данным Росрыболовства, за летнюю лососевую путину на Дальнем Востоке выловлено 612 тыс. тонн рыбы, по итогам года ожидается улов в 630 тыс. тонн. Прежний рекорд был зафиксирован в 2009 году и составил 530 тыс. тонн.

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Старик с неводом
Цитата из м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». реж Михаил Цехановский. 1950. СССР
Старик с неводом

Но отдых у рыбаков будет недолгим: на подходе осенняя кета и кижуч.

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Между тем колоссальная лососевая путина, которая могла бы накормить рыбой не только весь Дальний Восток, но и всю страну, ничего, кроме разочарования, не принесла.

Рыбы нет в большинстве регионов ДФО. А там, где она есть, она стоит очень дорого и продолжает дорожать. Между тем Росрыболовство буквально недавно обещало гражданам России, что рекордные уловы приведут к неизбежному обвалу цен на красную рыбу и икру. Эксперты уже тогда высказывали большие сомнения.

Напомним, глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев подчеркнул, что логистическая проблема не позволит доставить рыбу быстро. Кроме того, рыбу некуда выгружать. Бюрократические препоны в российских портах вообще гонят рыбопромышленников за границу. В результате весь улов уходит в порты Китая и Южной Кореи.

Сегодня всё выходит именно так, как прогнозировал эксперт: радужные обещания Росрыболовства не сбылись.

На Колыме, по данным мониторинга УФАС, подорожала рыба — на 2,42%.

Нет доступного камчатского лосося в оставшемся в этом году без рыбы Хабаровском крае, нет её и в Приморье.

11 сентября 2018 года во Владивостоке, в ходе совещания с представителями Росрыболовства, глава ОАО РЖД Олег Белозеров отметил, что, несмотря на рекордную путину, перевозки рыбы с Дальнего Востока за 8 месяцев 2018 года снизились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это при том, что 2017 год вообще был нечетным и нерыбным. Глава ОАО РЖД призвал принять совместные решения для обеспечения вывоза всего объема рыбопродуктов. Олег Белозеров подчеркнул, что Российские железные дороги готовы обеспечить вывоз всей рыбопродукции, включая рекордную путину.

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Рыба
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Рыба

Представители рыбной отрасли отметили улучшение сервиса доставки рыбы — запущены ускоренные поезда, сократились общие сроки доставки, упростился процесс организации перевозок. При этом рыбаки обратили внимание на то, что сохраняются сложности с подвижным составом — прежде всего с высокой волатильностью стоимости предоставления рефрижераторных вагонов и составов.

Представитель Росрыболовства Пётр Савчук отметил, что ведомство рассматривает возможности субсидирования железнодорожных перевозок рыбы и применения налоговых льгот для поставщиков рыбы на внутренний рынок.

Это, бесспорно, хорошо. Но, наверное, делать это нужно было до путины, а не после, когда тонны ценного лосося попросту сгнили на Камчатке, так и не дойдя до потребителя.

При этом директор ОАО РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило отметил, что ценовые условия не являются критическим фактором при отправке морепродуктов железнодорожным транспортом. Транспортная составляющая в розничной цене рыбы, поставляемой из портов Дальнего Востока в западные регионы страны, в августе 2018 года составила всего 15,5 руб. за килограмм или 7,5%. Эта часть включает собственно перевозку ОАО РЖД и предоставление подвижного состава оператором.

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По словам Алексея Шило, основной проблемой при перевозке рыбы в рефконтейнерах является порожний пробег. Повысить эффективность их использования и снизить общую ценовую нагрузку позволило бы сближение уровня тарифов на перевозки грузов в универсальных и рефрижераторных контейнерах. В таком случае, после выгрузки морепродуктов, рефконтейнеры могли бы возвращаться на Дальний Восток с любыми контейнеропригодными грузами. Соответствующее предложение ОАО РЖД уже направило в ФАС.

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Железнодорожные пути
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Железнодорожные пути

Как видим, проблемы с доставкой морепродуктов на запад России существуют и баснословный улов не доходит даже до московского потребителя. При этом в ОАО РЖД подчеркнули, что имеют сегодня все возможности доставлять рыбопродукцию из ДФО до Москвы за 8 суток.

И по-прежнему остается загадкой, почему без рыбы регионы Дальнего Востока?

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Между тем президент Всероссийской Ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев направил в адрес председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина обращение с просьбой открыто проанализировать методики оценки эффективности госуправления в рыбохозяйственной сфере, которые используют федеральные ведомства, и финансово-экономические риски законодательной нестабильности.

«В последние 3−4 месяца действия правительства Российской Федерации в части регулирования рыбохозяйственного комплекса носят все признаки «регуляторного хаоса», о котором говорилось в «Стратегии развития Российской Федерации на 2018−2024 годы», подготовленной фондом «Центр стратегических разработок», — отметил в своём обращении Зверев.

Отраслевые эксперты ВАРПЭ разделяют позицию главы Счетной палаты России, полагающего, что «оценка эффективности реализации государственных программ зачастую проводится ведомствами на основании самостоятельно разработанной методики и является субъективной».

Рыбопромышленники поддержали предложение СП РФ об использовании экспертного потенциала палаты.

Рыбацкое сообщество не смирилось с 50%-м перераспределением квот добычи водных биоресурсов и продолжает считать, что беспрецедентные действия правительства Дмитрия Медведева уничтожают отрасль.

13 сентября 2018 года, на открытии II Международного рыбопромышленного форума, исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов, комментируя действия правительства РФ по отношению к рыбной отрасли, сказал:

«Меня попросили рассказать о том, как рыбаки оценивают будущее. Я бы хотел несколько развеять излишний оптимизм. Я абсолютно уверен, что, если все законодательные инициативы, которые сейчас обсуждают, будут реализованы, будущее в отрасли наступит не для всех. Скорее всего, оно будет только для избранных».

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Рыба гниет с головы
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Рыба гниет с головы

Рыбопромышленники призывают прислушаться к мнению не только отраслевых экспертов — но и губернаторов рыбацких регионов, экспертов-экономистов. Рыбаки призывают федеральные ведомства, правительство к диалогу, призывают не делать поспешных шагов. Услышит ли правительство рыбаков — большой вопрос.

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Как сообщало ИА REGNUM, уникальная, богатейшая за последние 110 лет камчатская лососевая путина, высветила колоссальные огрехи в организации работы рыбной отрасли. Огромные «стада» лосося, пришедшие к камчатским берегам, нечем ловить, нечем перерабатывать, нечем возить, негде хранить. Холодильников не хватает, в законодательстве хаос, который приводит к диким инцидентам, когда на Камчатке, где все дороги, берега, леса и поля усыпаны гниющим лососем, на людей возбуждают десятки уголовных дел за вылов рыбы. Все холодильники в Приморье забиты камчатским лососем, а на подходах к ним скопились рефрижераторы с рыбой — выгружать некуда. В продаже доступной рыбы при этом — нет. Проблемы с логистикой, проблемы с регулированием обращения отходов рыбопереработки — жители камчатских сёл задыхаются от смрада гниющих рыбных отходов, которые вываливаются прямо в границах населенных пунктов.

Введение аукционной системы на вылов краба и других морепродуктов (а речь уже обо всех морепродуктах) ставит под угрозу существование рыбопромышленной отрасли Дальнего Востока. В частности, под угрозу срыва может быть поставлен важнейший для Сахалинской области инвестиционный проект «Островной» на острове Шикотан: для создания уникального производства предприниматели брали кредиты именно под вылов краба. Аукционная система поставит их на грань разорения.

Богатейшая лососевая путина — 2018 не накормила народ рыбой и лишь привела к усилению недовольства и социального напряжения — на Камчатке в особенности.

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regnum author Ольга Демиденко
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