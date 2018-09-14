Итоги дальневосточной лососёвой путины: уловы рекордные, рыбы нет

Ольга Демиденко, , 15:41 — REGNUM

На Дальнем Востоке завершается летняя лососевая путина. Чемпионом по объему выловленного лосося стали Камчатка и Колыма, не повезло Приморью и Хабаровскому краю. При рекордных уловах на Дальнем Востоке невозможно купить свежую доступную горбушу. Железнодорожники отметили падение перевозок рыбной продукции из ДФО в западные регионы страны сразу на 11%, а рыбопромышленники обвинили правительство России в «регуляторном хаосе», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Безусловный рекордсмен летней лососевой путины 2018 года — Камчатка. Рыбаки полуострова выловили 488 тыс. тонн горбуши. Это почти в два раза больше, чем в предыдущий чётный (рыбный) год, 2016-й — тогда на Камчатке добыли 260 тыс. тонн и это считалось рекордом.

Хорошо отрыбачила Чукотка: 2,9 тыс. тонн против 1,1 тыс. в 2016 году.

В плюсе Колыма: 7,1 тыс. тонн против 3,5 тыс. тонн в 2016 году.

Не в лучшем настроении по итогам путины пребывают рыбаки Приморья и Хабаровского края. Хабаровчане добыли 32,3 тыс. тонн, тогда как в 2016 году их добыча составила 66 тыс. тонн. Приморцы завершают путину с результатом в 924 тонны, а в 2016 году рыбацкое счастье подарило им 3,3 тыс. тонн.

Сахалинская область лишь ненамного снизила объёмы по сравнению с 2016 годом: 82 тыс. тонн против 85 тыс. в 2016 году.

Всего, по данным Росрыболовства, за летнюю лососевую путину на Дальнем Востоке выловлено 612 тыс. тонн рыбы, по итогам года ожидается улов в 630 тыс. тонн. Прежний рекорд был зафиксирован в 2009 году и составил 530 тыс. тонн.

Но отдых у рыбаков будет недолгим: на подходе осенняя кета и кижуч.

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Между тем колоссальная лососевая путина, которая могла бы накормить рыбой не только весь Дальний Восток, но и всю страну, ничего, кроме разочарования, не принесла.

Рыбы нет в большинстве регионов ДФО. А там, где она есть, она стоит очень дорого и продолжает дорожать. Между тем Росрыболовство буквально недавно обещало гражданам России, что рекордные уловы приведут к неизбежному обвалу цен на красную рыбу и икру. Эксперты уже тогда высказывали большие сомнения.

Напомним, глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев подчеркнул, что логистическая проблема не позволит доставить рыбу быстро. Кроме того, рыбу некуда выгружать. Бюрократические препоны в российских портах вообще гонят рыбопромышленников за границу. В результате весь улов уходит в порты Китая и Южной Кореи.

Сегодня всё выходит именно так, как прогнозировал эксперт: радужные обещания Росрыболовства не сбылись.

На Колыме, по данным мониторинга УФАС, подорожала рыба — на 2,42%.

Нет доступного камчатского лосося в оставшемся в этом году без рыбы Хабаровском крае, нет её и в Приморье.

11 сентября 2018 года во Владивостоке, в ходе совещания с представителями Росрыболовства, глава ОАО РЖД Олег Белозеров отметил, что, несмотря на рекордную путину, перевозки рыбы с Дальнего Востока за 8 месяцев 2018 года снизились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это при том, что 2017 год вообще был нечетным и нерыбным. Глава ОАО РЖД призвал принять совместные решения для обеспечения вывоза всего объема рыбопродуктов. Олег Белозеров подчеркнул, что Российские железные дороги готовы обеспечить вывоз всей рыбопродукции, включая рекордную путину.

Представители рыбной отрасли отметили улучшение сервиса доставки рыбы — запущены ускоренные поезда, сократились общие сроки доставки, упростился процесс организации перевозок. При этом рыбаки обратили внимание на то, что сохраняются сложности с подвижным составом — прежде всего с высокой волатильностью стоимости предоставления рефрижераторных вагонов и составов.

Представитель Росрыболовства Пётр Савчук отметил, что ведомство рассматривает возможности субсидирования железнодорожных перевозок рыбы и применения налоговых льгот для поставщиков рыбы на внутренний рынок.

Это, бесспорно, хорошо. Но, наверное, делать это нужно было до путины, а не после, когда тонны ценного лосося попросту сгнили на Камчатке, так и не дойдя до потребителя.

При этом директор ОАО РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило отметил, что ценовые условия не являются критическим фактором при отправке морепродуктов железнодорожным транспортом. Транспортная составляющая в розничной цене рыбы, поставляемой из портов Дальнего Востока в западные регионы страны, в августе 2018 года составила всего 15,5 руб. за килограмм или 7,5%. Эта часть включает собственно перевозку ОАО РЖД и предоставление подвижного состава оператором.

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По словам Алексея Шило, основной проблемой при перевозке рыбы в рефконтейнерах является порожний пробег. Повысить эффективность их использования и снизить общую ценовую нагрузку позволило бы сближение уровня тарифов на перевозки грузов в универсальных и рефрижераторных контейнерах. В таком случае, после выгрузки морепродуктов, рефконтейнеры могли бы возвращаться на Дальний Восток с любыми контейнеропригодными грузами. Соответствующее предложение ОАО РЖД уже направило в ФАС.

Как видим, проблемы с доставкой морепродуктов на запад России существуют и баснословный улов не доходит даже до московского потребителя. При этом в ОАО РЖД подчеркнули, что имеют сегодня все возможности доставлять рыбопродукцию из ДФО до Москвы за 8 суток.

И по-прежнему остается загадкой, почему без рыбы регионы Дальнего Востока?

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Между тем президент Всероссийской Ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев направил в адрес председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина обращение с просьбой открыто проанализировать методики оценки эффективности госуправления в рыбохозяйственной сфере, которые используют федеральные ведомства, и финансово-экономические риски законодательной нестабильности.

«В последние 3−4 месяца действия правительства Российской Федерации в части регулирования рыбохозяйственного комплекса носят все признаки «регуляторного хаоса», о котором говорилось в «Стратегии развития Российской Федерации на 2018−2024 годы», подготовленной фондом «Центр стратегических разработок», — отметил в своём обращении Зверев.

Отраслевые эксперты ВАРПЭ разделяют позицию главы Счетной палаты России, полагающего, что «оценка эффективности реализации государственных программ зачастую проводится ведомствами на основании самостоятельно разработанной методики и является субъективной».

Рыбопромышленники поддержали предложение СП РФ об использовании экспертного потенциала палаты.

Рыбацкое сообщество не смирилось с 50%-м перераспределением квот добычи водных биоресурсов и продолжает считать, что беспрецедентные действия правительства Дмитрия Медведева уничтожают отрасль.

13 сентября 2018 года, на открытии II Международного рыбопромышленного форума, исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов, комментируя действия правительства РФ по отношению к рыбной отрасли, сказал:

«Меня попросили рассказать о том, как рыбаки оценивают будущее. Я бы хотел несколько развеять излишний оптимизм. Я абсолютно уверен, что, если все законодательные инициативы, которые сейчас обсуждают, будут реализованы, будущее в отрасли наступит не для всех. Скорее всего, оно будет только для избранных».

Рыбопромышленники призывают прислушаться к мнению не только отраслевых экспертов — но и губернаторов рыбацких регионов, экспертов-экономистов. Рыбаки призывают федеральные ведомства, правительство к диалогу, призывают не делать поспешных шагов. Услышит ли правительство рыбаков — большой вопрос.

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Как сообщало ИА REGNUM, уникальная, богатейшая за последние 110 лет камчатская лососевая путина, высветила колоссальные огрехи в организации работы рыбной отрасли. Огромные «стада» лосося, пришедшие к камчатским берегам, нечем ловить, нечем перерабатывать, нечем возить, негде хранить. Холодильников не хватает, в законодательстве хаос, который приводит к диким инцидентам, когда на Камчатке, где все дороги, берега, леса и поля усыпаны гниющим лососем, на людей возбуждают десятки уголовных дел за вылов рыбы. Все холодильники в Приморье забиты камчатским лососем, а на подходах к ним скопились рефрижераторы с рыбой — выгружать некуда. В продаже доступной рыбы при этом — нет. Проблемы с логистикой, проблемы с регулированием обращения отходов рыбопереработки — жители камчатских сёл задыхаются от смрада гниющих рыбных отходов, которые вываливаются прямо в границах населенных пунктов.

Введение аукционной системы на вылов краба и других морепродуктов (а речь уже обо всех морепродуктах) ставит под угрозу существование рыбопромышленной отрасли Дальнего Востока. В частности, под угрозу срыва может быть поставлен важнейший для Сахалинской области инвестиционный проект «Островной» на острове Шикотан: для создания уникального производства предприниматели брали кредиты именно под вылов краба. Аукционная система поставит их на грань разорения.

Богатейшая лососевая путина — 2018 не накормила народ рыбой и лишь привела к усилению недовольства и социального напряжения — на Камчатке в особенности.

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