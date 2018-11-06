Варшава, 6 ноября, 2018, 16:14 — ИА Регнум. В Поморском воеводстве на севере Польши четыре непривитых работника из Украины заболели корью, сообщило 6 ноября «Польское радио».

Cdc.gov Вирус кори (электронная микрофотография)

По словам санитарного инспектора воеводства, источником болезни, вероятнее всего стал один из мигрантов. Он вернулся в Польшу из Украины с высыпанием на коже, приняв его за аллергию.

В данный момент устанавливается круг лиц, с которыми успели пообщаться заболевшие.

Ранее в Польше выявили 18 случаев кори — в Варшаве и её пригородах.

Напомним, по словам главного санитарного инспектора Польши Ярослава Пинкаса, болезнь явно завезена в страну, поскольку 95% населения Польши имеет прививку от кори.

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Отметим, на Украине с начала года корью заболели более 35 тыс. человек.

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