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Польша запретит въезд непривитым мигрантам. Власти боятся эпидемии кори

Общество

Корь завезли мигранты «с востока»

Польша запретит въезд непривитым мигрантам. Власти боятся эпидемии кори
Ben Garrett
Проход запрещен

Варшава, 6 ноября 2018, 07:47 — REGNUM  Власти Польши разрабатывают законопроект, запрещающий въезд на территорию страны мигрантам, которые не прошли вакцинацию от кори, заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщила 4 ноября газета Rzeczpospolita.

Законодательная инициатива появилась после того, как в Мазовецком воеводстве Польши была зафиксирована вспышка кори.

По словам главного санитарного инспектора Польши Ярослава Пинкаса, корь явно завезена из-за границы, поскольку 95% населения страны имеет прививку от этой болезни.

«Сейчас мы совместно с министром внутренних дел и администрацией работаем над разработкой каких-то рациональных правил. Однако это должно происходить очень тактично», — добавил он.

Напомним, с начала года на Украине заболеваемость корью выросла в 17 раз. Всего, по состоянию на конец октября 2018 года, болезнь поразила свыше 35 тыс. человек. Больше всего болеют жители ближайшей к Польше Западной Украины — Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей и Закарпатья.

Всего, по оценкам экспертов, в Польше трудится до двух миллионов украинских мигрантов.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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