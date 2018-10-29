В Закарпатье от осложнений кори умер подросток

Мукачево, Украина, , 13:33 — REGNUM В областной детской больнице Мукачево от кори умер двенадцатилетний житель села Страбичово, сообщило 29 октября местное издание Мukachevo.net.

Мальчик поступил в больницу в состоянии средней тяжести. Его неделю пытались лечить дома, привит он не был, сообщили врачи.

После ухудшения состояния здоровья ребёнка перевели в реанимацию:

«Там продолжалась негативная динамика, падение давления, расстройства жизненно важных органов, и на этом фоне наступила смерть ребёнка. Такой внезапный ход болезни», — рассказал главврач больницы Роман Шницер.

Родители мальчика обратились в полицию с заявлением о ненадлежащей работе врачей.

В больнице призвали дождаться результатов экспертизы, на основании которых можно делать дальнейшие выводы. Проверку действий врачей осуществит медицинская служба Мукачевского района.

Напомним, предыдущий летальный случай был зафиксирован 1 октября 2018 года. Во Львовской области, от кори умер трехлетний мальчик.

По официальным данным, за неделю с 18 по 24 октября на Украине заболел корью 781 человек — 217 взрослых и 564 ребёнка.

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