Москва, 6 ноября, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Среди жителей России отмечается высокий уровень информированности о существовании ВЛКСМ (95%). Лучше всего знают комсомольской организации люди старше 45 лет (96−97%), хуже молодые люди до 24 лет (65%). К деятельности комсомола положительно относятся (75%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Драй ИА REGNUM Да здравствует комсомол!

Такие слова, как «ВЛКСМ» и «комсомол», вызывают у жителей России положительные ассоциации (10%), связанные с молодостью и юностью (9%), молодежью (8%), порядком и дисциплиной (7%), стройками и стройотрядами (7%), патриотизмом (6%), дружбой и сплоченностью (5%), нравственностью, честностью и порядочностью (5%).

88% опрошенных уверены, что нынешнюю молодежь необходимо вовлекать в политическую и общественную жизнь России. 79% предлагают организовывать молодежные движения при политических партиях. В целом большинство граждан (80%) сходятся во мнении, что в современной России нужна молодежная организация, похожая на ВЛКСМ.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 года исполнилось 100 лет со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). Комсомол прекратил свое существование через месяц после августовского путча ГКЧП 1991 года. На XXII съезде ВЛКСМ 27 сентября 1991 года было объявлено, что комсомол выполнил свою историческую роль и прекращает существование.

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