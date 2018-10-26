Медали и личные вещи: в Екатеринбурге представят выставку к 100-летию ВЛКСМ

Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM В Музее истории Екатеринбурга открывается выставка «Комсомольский век: история комсомольского движения на Урале». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музея.

«В экспозиции мы впервые показываем артефакты, связанные с историей основания Российского коммунистического союза молодежи. Для всей страны она началась именно в Екатеринбурге и именно на Вознесенском проспекте. Впервые будут выставлены фотографии и личные вещи первых комсомольцев, большая коллекция памятных медалей, собранных ветеранами комсомола 20-х — 30-х годов», — сообщили в пресс-службе музея.

Экспозиция начнёт работать с 26 октября.

Напомним, что Российский коммунистический союз молодёжи был создан 29 октября 1918 года. Позже с образованием СССР организация была переименована и получила имя основателя Советского государства Владимира Ленина — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ или комсомол).