Комсомол был всегда на передовой: уральцев поздравили со 100-летием ВЛКСМ

Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона со 100-летием со дня основания Российского коммунистического союза молодёжи — комсомола. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики.

«В истории нашей страны комсомол и комсомольцы были всегда на передовой — в борьбе с голодом и неграмотностью, в сражениях Гражданской и Великой Отечественной войн, в восстановлении экономики и народного хозяйства, в покорении Арктики, освоении целины и космического пространства, обеспечении безопасности страны, в громких спортивных рекордах», — сообщили в департаменте.

Также Евгений Куйвашев отметил, что благодаря всесоюзным комсомольским стройкам в Свердловской области появились такой промышленный гигант, как Качканарский горно-обогатительный комбинат, Белоярская атомная электростанция и город атомщиков — Заречный.

Губернатор Свердловской области от всей души поздравил комсомольцев всех поколений с юбилеем организации и пожелал им энергии, благополучия и счастья, а также крепкого здоровья на долгие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Музее истории Екатеринбурга открылась уникальная экспозиция, посвящённая 100-летию со дня основания Российского коммунистического союза молодёжи. На экспозиции впервые представлены фотографии, медали и личные вещи первых комсомольцев Урала.

Напомним, что Российский коммунистический союз молодёжи был учреждён на первом съезде рабочей и крестьянской молодёжи 29 октября 1918 года. Позже организация получила статус всесоюзной, и ей было присвоено имя основателя Советского государства Владимира Ленина.

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