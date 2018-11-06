Городец, Нижегородская область, 6 ноября, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Поставщик газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» потребовал признать банкротом одного из своих крупнейших должников за поставленную услугу из числа теплоснабжающих компаний. Иск к МУП «Тепловые сети» Городецкого района подан в Арбитражный суд Нижегородской области, но пока не принят к производству. Это второй банкротный иск к компании — поставщику тепла в области, поданный тем же истцом за месяц. Оба ответчика — злостные неплательщики за поставленную услугу газоснабжения. Также до сих пор не решена судьба банкротного иска к третьей компании из этой же сферы. Он был подан ещё в мае 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Сумма исковых требований по иску к МУП «Тепловые сети» составила 6,2 млн рублей, но в середине октября 2018 года компания-истец сообщала, что в антирейтинге должников-теплоснабженцев муниципальное предприятие находится на третьем месте с долгом в 37 млн рублей. Больше него в этом секторе долги только у ООО «УК «Управляющая компания «Нижегородская областная коммунальная компания» — «дочки» правительственного АО «Нижегородская областная коммунальная компания» (210 млн рублей) и МУ ТЭПП г. Арзамаса — 105 млн рублей.

Напомним, в конце сентября 2018 года поставщик газа сообщил, что в восьми районах области под угрозой срыва из-за долгов теплоснабжающих компаний находится отопительный сезон. Тогда выяснилось, что с начала года компании нарастили свою задолженность за газ на 44% и в целом она составила 765 млн рублей. При этом пять поставщиков не соблюдали график платежей, подписанный главой региона Глебом Никитиным, и АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» ограничило им подачу газа. Их совокупный долг на конец октября составлял 415 млн рублей, но уже на 19 октября АО сообщало о задолженности в 660 млн рублей. Риск остаться без тепла навис над более чем 1,5 тыс. многоквартирных домов и 221 социально значимым объектом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из инструментов борьбы с неплательщиками выбрана попытка их обанкротить. 10 октября 2018 года аналогичный иск получил основной должник — ООО «УК «Управляющая компания «Нижегородская областная коммунальная компания». Заседание суда, на котором рассмотрят обоснованность претензий, назначено на 18 декабря 2018 года. Эту же компании АО пыталось обанкротить в мае 2018 года, но тогда суд отказал во введении наблюдения.

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С середины мая 2018 года газоснабжающая компания также пытается обанкротить и МУП «Новосмолинское» — еще одну компанию, отвечающую за теплоснабжение, но уже в Володарском районе области. В антирейтинге ее долги занимали пятую строчку и на середину октября 2018 года составили 23 млн рублей. Обоснованность претензий суд рассмотрит 4 декабря 2018 года. Ранее истцу было отказано во вводе обеспечительных мер — наложении ареста на имущество компании.

Свою просьбу истец обосновал тем, что «в настоящее время администрация Володарского района и администрация Золинского сельсовета Володарского муниципального района Нижегородской области ведут активный поиск концессионера для последующей передачи имущества должника в рамках концессионного соглашения».

"Так, письмом №519 УЖКХ от 10.10.2018 года администрация Володарского района Нижегородской области уведомила заявителя о поступившем от ООО «ОПОРА НН» обращении по вопросу передачи в концессию объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Золинского сельсовета и переданных на праве хозяйственного ведения должнику. Согласно приложению №1 к предложению о заключении концессионных соглашений на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от 18.09.2018 исх. №66 администрация Золинского сельсовета передаче в случае концессионного соглашения подлежит целый комплекс имущества, связанного с хозяйственной деятельностью должника. В связи с чем просит наложить арест на имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения у МУП «Новосмолинское» Золинского сельсовета Володарского муниципального района Нижегородской области», — обосновывал свою позицию истец.

Суд в аресте отказал, а обоснованность претензий в целом рассмотрят 4 декабря.