Москва, 2 ноября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Эксперты компании «ФинЭкспертиза» выяснили, в каком регионе России легче всего накопить на новую квартиру. По их мнению, самые доступные квартиры в северных территориях страны. Так, быстрее всего накопить на квартиру можно в Магаданской области. На это потребуется всего два с половиной года. На Ямале — на месяц больше, 2,7 года, пишет «Российская газета».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартира

Жителям более южных регионов придется копить на новое жилье намного дольше. Так, в Приморском крае срок накопления на квартиру составит девять лет, а в Нижегородской области — 8,1 года.

В среднем срок накопления на квартиру по России составляет 5,2 года. Если семья в период накопления снимает квартиру, то этот средний срок увеличивается до 9,2 года.

В качестве исследования экспертами рассматривалась двухкомнатная квартира площадью 50 кв. метров для семьи из двух работающих человек. Предполагалось, что на покупку квартиры семья откладывает половину своего бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2018 года граждане России взяли более 1 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму порядка 2,1 трлн рублей. Это новый рекорд российского рынка ипотеки (в 2017 году выдано 2,02 трлн рублей).

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