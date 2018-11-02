Магадан, 2 ноября, 2018, 05:54 — ИА Регнум. Жителям Магаданской области, зарплата которых не превышают 40 тыс. рублей, предлагается её повысить. С такой инициативой выступил глава региона Сергей Носов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Деньги

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Такое предложение Сергей Носов внёс к проекту бюджета на 2019 год. По его мнению, жители региона с зарплатами ниже 40 тыс. рублей попадают в низкооплачиваемую категорию. Повышение выплат таким колымчанам глава региона считает нужным проводить по следующей схеме: увеличить на 4% с доплатой в 5 тыс. рублей. В среднем повышение зарплат жителям региона с доходами ниже 40 тыс. рублей не будет превышать 15%.

По данным региональной службы государственной статистики, средняя зарплата в Магаданской области в августе 2018 года составляла 75,9 тыс. рублей, за год она выросла на 6,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Магаданской области на 1 октября 2018 года составляет 15,6 млрд рублей при доходах бюджета в 33,6 млрд.

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