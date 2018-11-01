Мегарегион на Дальнем Востоке не нужен, но поглощения ЕАО не избежать

Алексей Иванов, , 10:13 — REGNUM

На Дальнем Востоке действительно существует необходимость объединения регионов. Еврейская автономная область одна из первых может исчезнуть как самостоятельный субъект и быть поглощена соседними либо Хабаровским краем, либо Амурской областью. Заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест не исключает возможности слияния и других территорий Дальнего Востока, но при этом необходимо изменять модель управления и внутреннюю политику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Обострение с объединением: из ДФО предложили сделать «коммуналку»?

"Необходимость в укрупнении дальневосточных регионов исходя из рациональных посылов существует. Это верно в отношении наиболее депрессивных регионов. При оптимистичном варианте такие меры позволят сократить бюрократический аппарат на местах и снизить нагрузку на бюджет. На мой взгляд, при укрупнении также необходимо формировать новые административные единицы наднационального характера. Всё-таки Россия — это не моноэтническое государство, и выделение какой-либо территории под отдельный национальный народ несёт в себе залог будущих национальных конфликтов», — прокомментировал Дмитрий Шелест.

Читайте также: Глава Общественной палаты РФ: «Где успехи в развитии ДФО? Мы их не видим»

При обсуждении вопроса объединения регионов Дальнего Востока необходимо учитывать социально-экономическую ситуацию на территориях — на каждой из девяти она существенно отличается друг от друга. Нельзя забывать и о масштабах территорий федерального округа. Возможное объединение может сделать власть просто недосягаемой для населения, малого и среднего бизнеса.

«Укрупнение двух-трёх субъектов Российской Федерации не должно перейти в создание мегарегиона. Не следует забывать, что Тихоокеанская Россия — это территория площадью более чем шесть миллионов кв. км. Внутренняя ситуация и особенности социально-экономического характера в каждом из дальневосточных субъектов федерации сильно разнятся между собой. Неужели вы серьёзно думаете, что один условный губернатор Дальнего Востока сможет управлять Дальневосточным федеральным округом также, как можно руководить Камчаткой, Приморьем, Сахалином и другими регионами. Поэтому вопрос об укрупнении административных территорий обретает смысл только вместе с проведением разумной внутренней политики», — уверен эксперт.

Регион ДФО Бюджет 2017* г. (доходы/расходы) Бюджет 2018** г. (доходы/расходы) Численность населения Госдолг на 01.10.2018 г. Площадь региона (кв. км) Амурская область 43,79/40,35 млрд руб. 51/52,15 млрд руб. 798 424 27,665 млрд руб. 361 908 Еврейская АО 9,188/9,481 млрд руб. 9,968/10,091 млрд руб. 162 014 5,655 млрд руб. 36 271 Камчатский край 65,549/68,237 млрд руб. 72,134/75,5 млрд руб. 315 557 4,182 млрд руб. 464 275 Магаданская область 33,639/34,139 млрд руб. 32,929/35,929 млрд руб. 144 091 15,596 млрд руб. 462 464 Приморский край 96,528/100,46 млрд руб. 102,979/106,401 млрд руб. 1 913 037 5,384 млрд руб. 164 673 Сахалинская область 107,472/119,057 млрд руб. 124,062/138,280 млрд руб. 490 181 0 87 101 Хабаровский край 85,506/96,536 млрд руб. 100,5/113,887 млрд руб. 1 328 302 49,635 млрд руб. 787 633 Чукотский АО 28,884/30,482 млрд руб. 32,952/33,697 млрд руб. 49 348 10,467 млрд руб. 721 481 Якутия 187,533/190,430 млрд руб. 193,951/195,656 млрд руб. 964 330 52,195 млрд руб. 3 083 523

*, ** — основные прогнозные показатели бюджета, утверждаемые в конце года на предыдущий финансовый период

Читайте также: Совбез РФ констатировал: отток населения с Дальнего Востока не прекращается

Самой большой по площади территорией на Дальнем Востоке является Якутия — занимает более 3 млн кв. км. Республика — рекордсмен в регионе по объёму госдолга — на 1 октября он составляет 52,195 млрд рублей. На втором месте Хабаровский край — долг составляет 49,6 млрд рублей.

Больше всего населения проживает в Приморском крае — 1,9 млн человек, на втором месте Хабаровский край — 1,3 млн.

Читайте также: «Зачем укрупнять регион?» — об идее объединения ЕАО с Хабаровским краем

Самая маленькая площадь на Дальнем Востоке у Еврейской АО — она занимает всего 36,2 кв. км. Проживает в ней 162 тыс. человек. В ЕАО самый маленький, как по доходам, так и по расходам, годовой бюджет. Даже в самом малонаселённом Чукотском автономном округе, где проживает всего 49 тыс. человек, годовой бюджет больше, чем в ЕАО.

Единственный регион ДФО имеющий нулевую кредиторскую задолженность — Сахалинская область.

Ключевым эффектом в объединении регионов Дальнего Востока, по мнению Дмитрия Шелеста, должна стать существенная экономия расходов на содержание аппарата чиновников, если же при решении этого вопроса будут предприняты непродуманные шаги, в России появится большой регион с полной управленческой неразберихой.

Читайте также: Жителям ДФО пока не предлагают ничего, кроме точечных инвестиционных потуг

«Положительный эффект будет достигнут, если удастся сэкономить на расходах по содержанию административного аппарата, выстроить новые системы управления с максимальным участием местного самоуправления и локальных сообществ. В свою очередь, положительный эффект будет надуманный если сохранится тот же объём аппарата в органах государственной власти. Также негативно скажется и снижение доступности власти при укрупнении административных территорий. И естественно, если новые властные структуры будут менее доступны для местного малого и среднего бизнеса.

Возможно, объединение малочисленных и дотационных регионов имеет под собой экономическую целесообразность хотя бы в силу уменьшения аппарата чиновников.

Тем не менее объединение регионов так или иначе предполагает изменение функций регионального управления и сбои в системе администрирования территорий. Поэтому я бы предложил говорить о том, насколько слияние будет полезнее текущего состояния дел в том или ином субъекте федерации. В случае непродуманных шагов новая административная территория может получить управленческую неразбериху как минимум на пару лет», — прокомментировал эксперт.

Наиболее очевидным и рациональным, по мнению Дмитрия Шелеста, выглядит объединение в скорейшем будущем Еврейской автономной области с одним из двух соседних регионов.

«Достаточно очевидным выглядит слияние Еврейской автономной области и Амурской области. Менее очевидным, но возможным видится создание объединённых административных территорий на месте Камчатского края, Магаданской области, республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа.

Географически и исторически Еврейскую автономную область уместнее всего соединить с Амурской областью. В свою очередь больший экономический эффект может дать поглощение ЕАО в составе Хабаровского края», — считает Дмитрий Шелест.

Читайте также: Жителям ДФО пока не предлагают ничего, кроме точечных инвестиционных потуг

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Брянской области Сергей Калашников предложил объединить Приморский и Хабаровский края, Амурскую область и ЕАО в один субъект. Такая инициатива вызвала на Дальнем Востоке резко негативную реакцию. Люди сравнили идею сенатора с попыткой сделать из Дальнего Востока большую «коммуналку» и рекомендовали члену Совфеда перечитать рассказы Михаила Зощенко.

«Чего хочет этот сенатор? Превратить ДФО в коммуналку? Так пусть перечитает Зощенко. Помните, у него рассказ есть, «Нервные люди»: «Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а целый бой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина — народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. И через это дерётся грубо, как в тумане», — напомнил рассказ писателя посетитель социальной сети.

Читайте также: Упразднить Еврейскую автономную область!

Политолог Андрей Данилов уверен в том, что ЕАО незачем упразднять. Он подчеркнул, что Россия — единственная страна, где евреям выделили отдельную территорию, кроме Израиля.

Однако израильский публицист Авигдор Эскин выступает за упразднение Еврейской автономной области и подчёркивает, что она по своему социально-экономическому состоянию находится в списке регионов РФ на последнем месте. Он не понимает, для чего называть эту находящуюся в упадке территорию еврейской автономией, если там осталось менее 1% евреев.