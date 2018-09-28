Носов о Колыме: «Здесь не клоака, чтобы сбрасывать все неликвиды»

Магадан, Магаданская область, , 10:49 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов провёл заседание регионального правительства в своём стиле. В том числе чиновники были уведомлены о том, что «бюджет — это не балалайка», а Колыма — «не клоака, чтобы туда сбрасывать все неликвиды», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заявления Носова на заседании правительства области публикует ИА Весьма. Во время обсуждения покупки машин скорой помощи, адаптированных для суровых климатических условий Колымы, Сергей Носов заявил: «Если мне кто-то скажет, что мы купили автомобили для Сахары, потому что нам так якобы другие предложили… Я вас этим распоряжением уполномочиваю не ставить подпись под приемкой автомобилей, непригодных к эксплуатации в Магаданской области. Никто никого не заставляет. И здесь не клоака, чтобы туда сбрасывать все неликвиды».

Смутило главу региона и то, что глава Северо-Эвенского района «делает зубы в Хабаровске».

«Потому что в Магадане не могут нормальную услугу оказать? — поинтересовался Сергей Носов и сам ответил. — А потому что не верит. Говорит:"Свят, свят, свят, лучше-ка я поеду подальше отсюда. Я ж не груз-200».

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Уверениям чиновников, что в Магадане стоматологические услуги оказывают прекрасно, он не поверил, подчеркнув, что такое поведение главы района — это показатель доверия к здравоохранению.

Комментируя работу с бюджетом региона, глава Колымы подчеркнул: «Я вам просто на будущее говорю: так просто и легко вноситься изменения в бюджет не будут. Это не балалайка». Планирование в главном финансовом документе региона Сергей Носов назвал некачественным, отметив, что считает причиной этого незнание ситуации и некомпетентность.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов эмоционально отчитывал чиновников Колымы ещё тогда, когда был врио главы региона.

«У вас чувство страха отсутствует полностью. Мухоморов что ли пьёте отвар? Чувство страха — как у викингов», — обращался он к министрам на одном из заседаний регионального правительства.

«Где эти деньги? Как будем лечить, обеспечивать лекарствами жителей Магаданской области? Вы не предусмотрели лечение в наших больницах? Или чем тогда лечить будем? Народными средствами? Давайте заготавливать, пока лето. Нам что, сказать людям, чтобы побеги собирали?» — был шокирован ситуацией в здравоохранении региона врио главы Колымы.