Москва, 1 ноября, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября, Рособрнадзор проводит апробацию технологии доставки экзаменационных материалов ЕГЭ по интернету. Участие в апробации принимают более 800 пунктов проведения экзаменов из 71 региона России. Ранее доставка контрольных измерительных материалов ЕГЭ осуществлялась только на бумажных носителях, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В ведомстве отметили, что это пилотный проект внедрения новой технологии для того, чтобы отработать организационные и технологические процедуры при проведении экзамена. Для пробной передачи будут использованы материалы по предмету «География».

Новая технология передачи материалов ЕГЭ по интернету вводится с целью оптимизации и совершенствования процесса изготовления экзаменационных материалов. По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, это повысит защищенность экзаменационных материалов и сократит возможность вмешательства человеческого фактора.

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Как сообщало ИА REGNUM, более 100 бывших выпускников российских школ и нынешних студентов вузов записали видеообращение к выпускникам 2019 года с призывом не бояться сдачи ЕГЭ. Первокурсники дали советы, как лучше всего подготовиться к экзамену.

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