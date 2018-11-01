Якутск, 1 ноября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Цена литра бензина марки АИ-95 на заправках «Саханефтегазсбыта» в Якутии за сутки выросла на 1,8 рубля и достигла 55,6 рубля. Жители республики возмущены очередным удорожанием топлива и призывают руководство региона и антимонопольную службу вмешаться в ценовую политику компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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О росте цен на топливо проинформировало News.Ykt.ru. Генеральный директор «Саханефтегазсбыта» Игорь Никитин заявил изданию, что увеличение стоимости на топливо вызвано его удорожанием у поставщиков вследствие налогового манёвра в нефтяной отрасли.

Жители Якутии не стеснялись в выражениях, комментируя новость об очередном росте цен на бензин, особенно на фоне того, что 1 октября «Саханефтегазсбыт» уже повышал цены на бензин на полтора рубля.

«Они Медведева по телевизору не видели, что ли?», «Эй, новый глава республики, вы где? Куда смотрите?», «Когда же их разорвет уже от жадности?», «А где антимонопольная служба?», «Когда уже налог за воздух собирать начнут?» — вопрошают интернет-пользователи.

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Соцсети также изобилуют эмоциональными восклицаниями: «Требуем обоснование стоимости бензина на всеобщее обозрение!», «Монополисты!», «Доколе?!», «Сразу 1000 рублей за литр ставьте, рожи ненасытные!», «О народе думают! На машине только по праздникам будем кататься, а по будням — на велосипедах, чтоб здоровье было! Чтоб до пенсии доработать смогли!»

Люди призывают собираться на митинги возле автозаправок и прогнозируют, что вслед за «Саханефтегазсбытом» поднимут цены остальные компании республики, продающие топливо в розницу.

«Бензин будет расти в цене, причём существенно, нефтяникам будет выгоднее продавать сырую нефть за рубежом, чем строить здесь нефтеперерабатывающие заводы и делать бензин», — прогнозируют жители республики.

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«До сих пор СК и ФАС по моему заявлению в отношении «Саханефтегазсбыта» молчат, хотя обещали в октябре разрешить заявление. Я им привёл весь анализ закупок. Схема проста. НПЗ продает ГСМ фирме-прокладке по одной цене (например, по 30 рублей), а эта фирма-прокладка перепродаёт ГСМ «Саханефтегазсбыту» по завышенной цене (например, по 40 рублей). И так каждый раз поставщик, т. е. фирма-прокладка, завышает цены. Почему не покупают напрямую у НПЗ? Считаю, что таким образом похищаются деньги потребителей», — также пишут люди.

Есть и те, кто иронизирует: «Жители Якутии с воодушевление восприняли очередное повышение цен на бензин. В связи с этим выражают глубокую благодарность руководству республики, лично Айсену Николаеву, генеральному директору «Саханефтегазсбыт» Игорю Никитину и партии «Единая Россия» за неустанную заботу о жителях Якутии».

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Как сообщало ИА REGNUM, комментируя прогноз, предрекающий удорожание бензина в России, председатель правительства республики Владимир Солодов заявлял, что цена на топливо зависит от внешних факторов, и руководство Якутии не обладает всей полнотой влияния в этом вопросе.

«Конечно, цена на топливо очень сильно повлияла на экономическую ситуацию в республике как в части благосостояния граждан, так и особенно с точки зрения тарифов на ЖКХ. Они у нас выросли скачкообразно. Цена на сырую нефть поднялась практически в два раза, и на другие виды топлива тоже существенно, — констатировал Владимир Солодов. — Мы смогли в этом году практически в полном объёме возместить выпадающие дополнительные расходы ресурсоснабжающим предприятиям, чтобы не допустить коллапса и их банкротства. Мы постоянно ставим вопрос по регулированию цены на топливо на федеральном уровне. Вы знаете, что цена на топливо зависит от внешних факторов, и здесь мы не обладаем всей полнотой влияния».