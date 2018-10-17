Резкий рост цен на бензин «будет бить по карманам обычного человека»

Якутск, , 11:31 — REGNUM Повышение топливных акцизов, несомненно, отразится на розничных ценах на бензин. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин, пояснив, что такая динамика, в свою очередь, приведёт к удорожанию продуктов.

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«В том, что с 1 января 2019 года будут повышены акцизы на топливо, ничего удивительного нет. Выборы закончились, — считает депутат. — Население нашей республики и страны, мне кажется, к таким переменам уже привыкло, и то, что происходит после выборов, никого, я думаю, уже не удивляет. Но это конечно будет бить по карманам обычного человека».

Гаврил Парахин также пояснил, что рост цен на топливо и, как следствие, и на товары — сводит на нет результат от повышения пенсий и роста зарплат госслужащих на 4%.

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«Для людей, которые имеют достаток не более 50 тыс. рублей, увеличение стоимости бензина и продуктов питания будет очень серьёзной нагрузкой — им будет не хватать на еду, сборы детей в школу и так далее», — уверен депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, акцизы на топливо в России с 1 января 2019 года планируется увеличить в 1,5 раза. В Счётной палате РФ полагают, что такие перемены могут привести к резкому скачку цен на бензин.