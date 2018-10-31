Медведев: заградительные пошлины на нефть могут быть введены до выходных

Москва, , 14:15 — REGNUM В том случае, если правительству России не удастся договориться с компаниями нефтяной сферы о стабилизации цен на топливо, уже до конца текущей недели могут быть введены заградительные экспортные пошлины на нефть. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства РФ.

Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку договориться с нефтяниками о мерах стабилизации на топливном рынке. Сообщается, что переговоры пройдут 31 октября. По словам премьер-министра, в том случае, если удастся достигнуть соглашения, нужно будет внимательно следить за его исполнением.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ценами на бензин находится в поле зрения федеральных властей и главы государства.

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