Премьер-министр Якутии о росте цен на бензин: «Не всё в наших силах»

Якутск, , 07:31 — REGNUM Цена на топливо зависит от внешних факторов, и руководство Якутии не обладает всей полнотой влияния в этом вопросе. Об этом заявил председатель правительства региона республики Владимир Солодов, отвечая на вопрос депутата Госсобрания региона о причинах резкого роста цен на топливо и планах действия в этой ситуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Конечно, цена на топливо очень сильно повлияла на экономическую ситуацию в республике как в части благосостояния граждан, так и особенно с точки зрения тарифов на ЖКХ. Они у нас выросли скачкообразно. Цена на сырую нефть поднялась практически в 2 раза, и на другие виды топлива тоже существенно, — констатировал Владимир Солодов. — Мы смогли в этом году практически в полном объёме возместить выпадающие дополнительные расходы ресурсоснабжающим предприятиям, чтобы не допустить коллапса и их банкротства. Мы постоянно ставим вопрос по регулированию цены на топливо на федеральном уровне. Вы знаете, что цена на топливо зависит от внешних факторов, и здесь мы не обладаем всей полнотой влияния».

Премьер-министр республики заявил о том, что намерен продолжать мониторить уровень цен и предпринимать все меры для того, чтобы колебания цен на нефть минимально отражались на жизни граждан.

«Но не всё, повторю, в наших силах. Те вещи, которые мы регулируем, те сферы, в которых происходит субсидирование тарифов, мы будем продолжать их делать. Будем продолжать обеспечивать бесперебойное снабжение топливом. Особенно под нашим вниманием находятся труднодоступные районы, ну и вместе смотреть, как мы дальше можем эту ситуацию решать», — сказал Владимир Солодов.

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Как сообщало ИА REGNUM, акцизы на топливо в России с 1 января 2019 года планируется увеличить в 1,5 раза. В Счётной палате РФ полагают, что такие перемены могут привести к резкому скачку цен на бензин.