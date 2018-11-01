Москва, 1 ноября, 2018, 08:15 — ИА Регнум. В России с 2019 года начнёт действовать новая концепция по государственной миграционной политике. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ, содержащий 17 страниц, опубликован на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Отмечается, что концепция, разработанная на 2019−2025 годы, направлена в том числе «на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа». Кроме того, документ предписывает создание чётких правил и упрощение въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства.

Утверждённая концепция должна способствовать повышению «качества жизни населения, обеспечение безопасности государства, защиту национального рынка труда, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе».

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Добавим, что, согласно указу президента РФ, правительству России поручено в трёхмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации концепции в 2019—2021 годах, обеспечить её реализацию, своевременную корректировку и контроль. Докладывать о ходе реализации концепции правительство РФ будет главе государства ежегодно.

В 2012—2017 годах суммарный миграционный прирост в РФ составил 1,6 млн человек. Среднегодовая численность трудящихся-мигрантов составила около 3 млн человек (3−4% от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов). На территории Российской Федерации постоянно или временно проживает более 1 млн иностранных граждан.