Москва, 31 октября, 2018, 13:59 — ИА Регнум. По предварительным данным региональных органов управления АПК, прогнозируется получение рекордного урожая масличных культур. Это может произойти, потому что в 2018 году площади под масличными культурами были увеличены на 1,3 млн га, сообщили в Минсельхозе РФ.

distel2610 Рапс

В министерстве отметили, что впервые в истории России составив площади под масличными культурами 13,9 млн га. Также увеличились площади под рапсом — в 1,5 раза (до 1,6 млн га) и горчицей — в 2,2 раза (до 0,3 млн га). Также на 2,9 млн га засеяна соя, на 0,7 млн га — лён масличный, подсолнечник посеян на рекордных 8,1 млн га.

По данным на 30 октября, подсолнечник обмолочен с площади 6,8 млн га или 84,9% к уборочной площади. Намолочено 10,8 млн тонн (в 2017 году — 8 млн тонн), при урожайности 15,9 ц/га (в 2017 г. — 15,5 ц/га).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов заявил, что аграрии в России в 2018 году соберут не менее 106 млн тонн зерна. Это соответствует ранее озвученному ведомством прогнозу на урожай-2018.

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