Минсельхоз РФ повысил прогноз урожая-2018 до 106 млн тонн

Ставрополь, , 14:48 — REGNUM В России урожай зерновых может оказаться выше, чем ожидалось. По прогнозам Министерства сельского хозяйства РФ, в 2018 году аграрии соберут 106 млн тонн зерна в чистом виде. Об этом в ходе совещания по вопросам развития агропромышленного комплекса, которое проходило 9 октября в Ставропольском крае, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

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«В целом планируем собрать в чистом весе 106 миллионов тонн зерна, что на уровне показателя госпрограммы и несколько выше, чем в среднем за 10 лет», — уточнил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе Министерство сельского хозяйства России повысило свой прогноз по сбору урожая зерна в 2018 году до 105 млн тонн. Увеличение составило 5% с учётом оперативных данных, поступающих из регионов. Отмечалось, что несмотря на неблагоприятные погодные явления, валовой сбор будет выше среднего показателя за последние 10 лет. По словам глава Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, это позволит не только в полной мере обеспечить страну зерном и хлебом, но и направить значительный объём зерновых на экспорт.

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