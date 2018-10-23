Урожай в России ожидается не меньше 106 млн тонн – Минсельхоз

Москва, , 11:24 — REGNUM Аграрии в России в 2018 году соберут не менее 106 млн тонн зерна. Это соответствует ранее озвученному ведомством прогнозу на урожай-2018. Об этом в ходе аграрного форума заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

При этом, по словам Хатуова, возможно, будут индикативные уточнения, но не ниже 106 млн тонн.

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Чиновник отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий текущий год был непростым для аграриев. Убытки понесли более 25 регионов России. Их сумма превысила 10 млрд рублей. Однако в настоящее время погода благоприятствует и позволит успешно завершить уборочную страду.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Министерство сельского хозяйства РФ повысило прогноз по урожаю-2018. По оценкам ведомства, аграрии соберут 106 млн тонн зерна в чистом виде. Это на уровне показателя госпрограммы и несколько выше, чем в среднем за 10 лет. Ранее прогнозные значения на урожай давались на уровне 105 млн тонн зерна.

Как заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, это позволит не только в полной мере обеспечить страну зерном и хлебом, но и направить значительный объём зерновых на экспорт.

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Добавим, что, по данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 22 октября 2018 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,4 млн га (в 2017 году — 44,7 млн га). Намолочено 111,8 млн тонн зерна (в 2017 году — 133,1 млн тонн) при урожайности 25,7 ц/га.

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