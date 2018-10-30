Москва, 30 октября, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Молдавии Игорем Додоном 31 октября в Кремле. В ходе российско-молдавских переговоров планируется обсудить ключевые вопросы взаимодействия двух стран, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Игорь Додон и Владимир Путин

В частности, будут рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

Отмечается, что президент Молдавии Игорь Додон прибудет в Россию с официальным визитом.

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Как сообщало, анонсированная на 12 сентября 2018 года в Москве встреча президента Молдавии Игоря Додона с вице-премьером России, спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическим связям с Молдавией Дмитрием Козаком не состоялась. Пресс-секретарь президента Молдавии Максим Лебединский пояснил, что у Додона не было в планах на эти дни зарубежных поездок.

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