Кишинёв, , 01:08 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон не исключает массовых акций протеста после намеченных на 24 февраля 2019 года парламентских выборов в стране, непризнания выборов и проведения досрочных выборов. Как заявил Додона в интервью кишиневскому телеканалу TV8, он и его Партия социалистов при определенных условиях тоже могут не признать выборы.

«Если, как говорят русские, власть пойдет «по беспределу», ни мы их не признаем, и никто другой не признает», — сказал он. К этим выборам, по словам Додона, будет приковано огромное внимание.

Додон добавил, что в новом парламенте Партия социалистов может создать коалицию с «независимыми кандидатами», но ни станет объединяться с Демократической партией или другими партиями. «Мы не можем быть с теми, кто был у власти последние девять лет», — подвел итог Додон.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Демпартия Молдавии, рассорившись с Западом из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе, провозгласила, что теперь будет «промолдавской партией». Президент Игорь Додон и Партия социалистов ранее не исключали возможности коалиции с «промолдавской партией» в будущем парламенте страны. Один из лидеров Партии социалистов, депутат Владимир Цуркан уточнил, что такая коалиция может быть создана с Демпартией

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