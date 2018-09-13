Президент Молдавии Додон не поехал на встречу с Козаком

Кишинёв, , 00:48 — REGNUM Анонсированная на 12 сентября в Москве встреча президента Молдавии Игоря Додона с вице-премьером России, спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическим связям с Молдавией Дмитрием Козаком не состоялась. Пресс-секретарь президента Молдавии Максим Лебединский сообщил кишиневскому изданию NewsMaker, что у Додона не было в планах на эти дни зарубежных поездок.

О том, что Додон и Козак встретятся 12 сентября в Москве, ранее сообщил представитель российского вице-премьера Илья Джус.

Кроме того, на прошлой неделе Козак принимал в Москве президента Приднестровья Вадима Красносельского. На встрече обсуждали взаимодействие России и ПМР по экономическим, гуманитарным и культурным вопросам, а также миротворческая операция и переговоры по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2».