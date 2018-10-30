Санкт-Петербург, 30 октября, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Конкурс на концессию скоростного трамвая от Старой Деревни до Белоострова объявят в Санкт-Петербурге до конца 2018 года. Об этом сообщила глава городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк на заседании правительства Петербурга 30 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай в Петербурге

«Это наш новый перспективный проект», — объявила Бабюк.

Между тем, ранее глава комитета по транспорту Александр Головин замечал, что, на его взгляд, каждую новую ветку скоростного трамвая следует отдавать концессионерам очень внимательно, потому что эти контракты о государственно-частном партнерстве лягут финансовым бременем на будущие поколения петербуржцев.

Тем не менее, по словам Бабюк, комитет также готов объявить повторный конкурс на ветку скоростного трамвая по схеме концессии от станции метро «Кировский завод» до Петергофа.

«По ряду причин инвесторы у нас не участвовали в конкурсных процедурах, поэтому объявляем новый конкурс», — сказала Бабюк.

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Глава комитета по инвестициям также отметила, что в новом варианте Генплана Санкт-Петербурга учтен вариант «аэроэкспресса» от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала. Между тем, не утихают споры вокруг конечной точки этой железнодорожной линии, так как РЖД настаивают на Балтийском вокзале, с чем не согласен Смольный.

Кроме того, глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин утверждает, что правительство якобы до сих пор рассматривает три варианта связи города с аэропортом, среди которых не только «аэроэкспресс», но и продление синей (второй) линии метро, а также скоростной автобусный экспресс.

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