РЖД предлагает пустить «аэроэкспресс» в Петербурге до Балтийского вокзала

Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Окончательный маршрут «аэроэкспресса» из петербургского аэропорта «Пулково» в центр города все еще не согласован. Об этом сообщил 25 октября глава комитета по транспорту Северной столицы Александр Головин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Головина, финальный вариант маршрут будет согласован в ближайшее время с ОАО «РЖД». На данный момент городские власти намереваются пустить скоростные поезда из «Пулково» на Витебский вокзал. Но РЖД, по словам Головина, продолжает настаивать на развитии балтийского направления, с конечной станцией на Балтийском вокзале.

«В моем понимании — так как я, все-таки, представляю комитет по транспорту — это худший вариант. Там, во-первых, на Балтийском вокзале улично-дорожная сеть достаточно узкая», — сказал Головин. Он считает, что это приведет к пробкам, так как станция «аэроэкспресса» будет серьезной точкой притяжения пассажиров.

Кроме того, на станции метро «Балтийская» придется создавать второй наклонный ход в метро, что потребует значительных вложений из городского бюджета.

Читайте также: Станции метро «Балтийская» в Петербурге добавят выход

«А около Витебского вокзала у нас три станции метро в доступности: «Технологический институт», «Пушкинская» и «Звенигородская», — добавил чиновник.

Александр Головин подчеркнул, что Смольный не собирается отменять городские автобусы от станции метро «Московская» до аэропорта, чтобы повысить пассажиропоток для более дорогого «аэроэкспресса». Он отметил, что, в отличие от Западного скоростного диаметра, контракт на аэроэкспресс не гарантирует концессионеру какой-либо ежегодной прибыли, так что Петербургу не придется выплачивать ему ни рубля в случае, если пассажиры будут неохотно пользоваться новой услугой.

Как сообщало ИА REGNUM, по просьбе ОАО «РЖД» власти Санкт-Петербурга продлили срок подачи заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения на «аэроэкспресс». Дата окончания подачи заявок перенесена на 28 ноября 2018 года. Определение победителя конкурса состоится 22 марта 2019 года.

Напомним, проект «аэроэкспресса» в Петербурге планируется осуществить на принципах государственно-частного партнерства. Ранее его реализация была отложена под предлогом недостаточного пассажиропотока в петербургском аэропорту. Однако в последние годы количество пассажиров в «Пулково» стабильно растет, и это вновь сделало актуальным тему «аэроэкспресса».

Читайте ранее в этом сюжете: Проект аэроэкспресса до «Пулково» притормозили по просьбе РЖД